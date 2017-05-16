Рынок «Юнона» эвакуирован после звонка о бомбе

В Красносельском районе Петербурга во вторник, 16 мая, правоохранители проверяют рынок «Юнона» после того, как получили сигнал о заложенной бомбе.

Звонок поступил в службу «01» в 12:30. Аноним заявил, что на ярмарке «Юнона» на улице Маршала Казакова, 35, заложена бомба.

После этого посетителей и персонал рынка попросили покинуть территорию. На данный момент полиция и кинологи с собаками проверяет всю площадь рынка.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.