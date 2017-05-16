В Петербурге прошел пикет валютных ипотечников против Центробанка

Пикет валютных заемщиков прошел утром во вторник, 16 мая, в Петербурге. Активисты Российского объединения заемщиков в 9:30 пришли к Северо-Западному управлению Центробанка РФ, который находится на набережной реки Фонтанки, 70-72.

Протестующие требовали отставки руководства ЦБ и правительства. По мнению протестующих, именно по вине Центробанка произошел обвал рубля, после чего он самоустранился от проблем россиян, которые столкнулись с серьезными сложностями при погашении кредитов, передает заявления участников акции Newa Today.

Поддержать валютных заемщиков пришли и те, кто брали заем в рублях. Они утверждают, что в связи с кризисом стало тяжело погашать ипотечные кредиты даже в российской валюте.



Фото: MisterPeregar / twitter

Участники акции предлагают снизить проценты по кредитам, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа. Они ссылаются на опыт европейских стран и Казахстана, где в начале 2016 годапроцентная ставка по кредитам была снижена из-за трудностей валютных заемщиков.

Акция протеста была согласована с администрацией Центрального района.

На начало 2016 года, ипотечные кредиты в валюте выплачивали приблизительно 6-7 тысяч жителей Петербурга. Ипотеку в валюте российские банки выдавали 7-9 лет назад, когда доллар США стоил менее 30 рублей.