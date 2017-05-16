В офисы ДТС и "Пилона" пришли сотрудники ФСБ

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу проводят оперативные мероприятия в помещениях Дирекции транспортного строительства (ДТС) и ЗАО "Пилон", передает «Фонтанка».

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Оперативники службы экономической безопасности и транспортной службы пришли в помещение ДТС в Нейшлотском переулке, дом 8, а также в кабинеты “Пилона” на Воронежской улице, дом 5.

Оперативные мероприятия в офисах ДТС и в ЗАО "Пилон" связаны со строительством путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта в Петербурге, сообащет ИА Nation news со ссылкой на источники. Этот контракт реализуется в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. На строительство из бюджета выделили более 12 млрд рублей.

ЗАО "Пилон" является постоянным подрядчиком ДТС на разных объектах городской инфраструктуры. В феврале петербургское управление Следственного комитета закрыло уголовное дело в отношении главного бухгалтера ЗАО "Пилон" Людмилы Зайцевой, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей. Дело в отношении Зайцевой прекращено в связи с полным возмещением ущерба, отмечали в СКР.

В начале мая Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обнаружила, что Дирекция транспортного строительства Смольного (ДТС) провела аукционы на ремонт дорог с нарушениями. Выявлено, что ДТС предъявила к участникам конкурса дополнительные требования, предусмотренные постановлением правительства РФ № 99. Однако эти требования необходимо применять лишь при закупках работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а не работ по текущему ремонту.

Ранее стало известно, что ДТС подвела итоги трех конкурсов на ремонт дорог в Петербурге в 2017 году. Контракты получили ООО "Строительная компания «Орион плюс»", ЗАО "АБЗ-дорстрой" и АО "ВАД". Общая сумма контрактов - более трех млрд рублей. Больше всего ремонтируемых участков в Петроградском (шесть), Петродворцовом (восемь) и Адмиралтейском (14) районах. В остальных – от одного до четырех объектов. В 2016 году ремонт дорог в Петербурге оценивался в 6,1 млрд рублей. Всего на ремонт дорог в этом году планируют потратить не менее семи млрд рублей.