  • 16 Май 2017
USD 17.05.2017 56.2603 +-0.2655
USD ММВБ 14:16 56.37370  
EUR 17.05.2017 62.0382 +0.1933
EUR ММВБ 14:16 62.3170  
Нефть($) 16.05.2017 52.10 +0.64
Нефть(p) 16.05.2017 2931.16 +22.34

В офисы ДТС и "Пилона" пришли сотрудники ФСБ

Автор:


© Фото: ВладТайм

Темы дня

Оперативники службы экономической безопасности и транспортной службы проводят обследование помещений.

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу проводят оперативные мероприятия в помещениях Дирекции транспортного строительства (ДТС) и ЗАО "Пилон", передает «Фонтанка».

Читайте также:

Госзаказ «для своих», или тысяча и один штраф Дирекции транспортного строительства

Оперативники службы экономической безопасности и транспортной службы пришли в помещение ДТС в Нейшлотском переулке, дом 8, а также в кабинеты “Пилона” на Воронежской улице, дом 5.

Оперативные мероприятия в офисах ДТС и в ЗАО "Пилон" связаны со строительством путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта в Петербурге, сообащет ИА Nation news со ссылкой на источники. Этот контракт реализуется в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. На строительство из бюджета выделили более 12 млрд рублей.

ЗАО "Пилон" является постоянным подрядчиком ДТС на разных объектах городской инфраструктуры. В феврале петербургское управление Следственного комитета закрыло уголовное дело в отношении главного бухгалтера ЗАО "Пилон" Людмилы Зайцевой, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей. Дело в отношении Зайцевой прекращено в связи с полным возмещением ущерба, отмечали в СКР.

В начале мая Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обнаружила, что Дирекция транспортного строительства Смольного (ДТС) провела аукционы на ремонт дорог с нарушениями. Выявлено, что ДТС предъявила к участникам конкурса дополнительные требования, предусмотренные постановлением правительства РФ № 99. Однако эти требования необходимо применять лишь при закупках работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а не работ по текущему ремонту.

Ранее стало известно, что ДТС подвела итоги трех конкурсов на ремонт дорог в Петербурге в 2017 году. Контракты получили ООО "Строительная компания «Орион плюс»", ЗАО "АБЗ-дорстрой" и АО "ВАД". Общая сумма контрактов - более трех млрд рублей. Больше всего ремонтируемых участков в Петроградском (шесть), Петродворцовом (восемь) и Адмиралтейском (14) районах. В остальных – от одного до четырех объектов. В 2016 году ремонт дорог в Петербурге оценивался в 6,1 млрд рублей. Всего на ремонт дорог в этом году планируют потратить не менее семи млрд рублей.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге

    Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm