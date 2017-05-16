Петербургский международный юридический форум ограничит движение транспорта

Петербургский международный юридический форум, который пройдет в Северной столице с 16 по 20 мая, частично ограничит движение транспорта.

Со среды, 17 мая, до субботы, 20 мая, движение по набережной реки Мойки на участке от Невского проспекта до Конюшенногопереулка будет ограничено. Также, с 00:00 до 8:00 в четверг, 18 мая, автомобилям нельзя будет проехать по участку улицы Рубинштейна от переулка Щербакова до Невского проспекта

Кроме того, с 8:00 18 мая до 8:00 19 мая движение транспортных средств по участку улицы Рубинштейна от переулка Щербакова до Невского проспекта будет прекращено.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в среду, 17 мая, в Форуме примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.