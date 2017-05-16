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Российские спецслужбы ожидают мощной хакерской атаки

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© Фото: The Guardian

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По мнению специалистов, нападение хакеров 12 мая было лишь репетицией.

Вирусная атака, которая 12 мая поразила 200 тыс. компьютеров по всему миру, была лишь репетицией предстоящего удара. Об этом  сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности, некоторые из которых работают спецслужб.

Специалист в области защиты информации, который работает на российские силовые структуры, сообщил изданию, что цель прошедшей на днях вирусной атаки — прощупать недостатки и узнать реакцию служб, которые отвечают за техническую безопасность.

По его словам,  нанесенный удар не ставил перед собой задачу обогатить преступников. Этому свидетельствует то, что «заработок» хакеров составил лишь 42 тыс. долларов.

«Гораздо логичней предположить, что это была проверка реакции на атаку. Так обычно действуют террористы, устраивающие перед крупной акцией небольшой и безобидный взрыв, чтобы посмотреть за передвижениями спецслужб, временем, которое тратится на выставление оцепления, и так далее», - сообщил на условиях анонимности эксперт из спецслужб.

По оценкам специалистов, вирусом заражены более 1,3 млн компьютерных систем, а под ударом остаются еще 1,5 млн частных компьютеров. На корпоративные компьютеры в спешном порядке ставят обновления. 

В России под удар попали системы МВД, РЖД, Сбербанка, мобильного оператора «МегаФон» и МЧС. Самые большие потери произошли у МВД — пострадало около тысячи компьютеров.  Больше остальных пострадали полицейские компьютеры в Липецкой, Пензенской и Калужской областях. 

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