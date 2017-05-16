В Петербурге ввели в строй два проблемных ЖК

Сразу два петербургских долгостроя – ЖК "Лондон-Парк" и "Кристалл Полюстрово" - получили разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Смольного.

Так, Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа первой очереди ЖК "Лондон-Парк". Это два тридцатиэтажных корпуса на 575 квартир общей площадью 24,133 тыс. квадратных метров, строительство которых началось в 2006 году.

Изначально застройщиком являлась компания ЛЭК, которая обещала дольщикам сдать первую очередь жилого комплекса в IV квартале 2008 года, а вторую -во II квартале 2009 года.

При этом сроки окончания строительства постоянно переносились, а сама строительная компания оказалась в критической финансово-экономической ситуации. Договора были перезаключены с ЖСК.

Строительство "Кристалл Полюстрово" началось еще в 2004 году. Изначально бъект обещали сдать в эксплуатацию к 2006 году. Застройщик СК «Импульс» неоднократно переносил сроки сдачи объекта из-за нехватки денежных средств и отсутствия документации.

Администрация города взяла на контроль над стройкой в 2014 году. Тогда обязательства по завершению строительных работ взяла на себя компания «ЛенСпецСМУ».