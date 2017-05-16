На КАД образовалась пробка от реки Оккервиль до Рябовского шоссе

Пробка длиной девять километров растянулась на востоке Петербурга. Автомобильный затор скопился на внешнем кольце КАД от реки Оккервиль до Рябовского шоссе.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", к 8 часам утра эта пробка стала самой длинной в Северной столице.

На преодоление этого участка КАД автомобилистам нужно будет потратить около получаса. Загруженность магистрали по направлению в центр - 8 баллов, то есть на 3 балла выше обычного.

Сейчас на внешнем кольце КАД ремонт с закрытием двух полос происходит на участке между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом, а на внутреннем – между Колтушским и Мурманским шоссе.

Накануне, 15 мая, на этом участке КАД была столь же крупная пробка.