В «Метрострое» сменится руководство

На внеочередном собрании акционеров «Метростроя», которое состоится 19 июня, будет поднят вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего гендиректора Вадима Александрова. По информации «Фонтанки», его заменит сын Николай Александров, который сейчас находится в должности заместителя.

По данным издания, поводов для таких перемен несколько. Это, к примеру, дело о мошенничестве при инженерной подготовки земли против главы «Петростроя» Дмитрия Ильченко, который также является подрядчиком «Метростроя». Также на грядущую смену руководства мог повлиять арест топ-менеджера «Метростроя» Николая Казанина, который произошел по делу о мошенничестве при вывозе грунта с площадок, а также дело против зампреда банка «Невастройинвест» Андрея Горбатовского.

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Кроме того, причинами смена руководства компании могли стать разбирательства с предыдущим подрядчиком стадиона «Зенит-арена», компанией «Инжтрансстрой-СПб» и увеличение объема работ компании - в данный момент «Метрострой» работает на строительстве сразу четырех веток метрополитена, общий объем контрактов по которым приближается к 120 млрд рублей.

Николай Александров занял должность заместителя директора «Метростроя» в 2006 году, за четыре года он нарастил свою долю в компании с 21 до 24,15%. При этом доля его отца составляет 13,62%. 25% у ГУП «Петербургский метрополитен», и 21% у КИО.