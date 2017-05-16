Станция метро «Невский проспект» открыта

В 9:02 станцию метро «Невский проспект» открыли на вход и выход - опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Ранее станцию метро закрывали из-за подозрительного предмета, который обнаружили на платформе. Станция метро была закрыта на вход и выход около получаса.