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Петербуржцы получат призы за знание истории города

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«Урбанистический диктант» состоится 27 мая.

В следующую субботу, 27 мая, в разгар празднования дня города петербуржцы во второй раз смогут написать «Урбанистический диктант» - экзамен по истории и культуре Северной столицы, вопросы для которого интернет-газета «Карповка» составляет вместе с ведущими петербургскими специалистами.

По итогам Диктанта три участника, показавшие лучший результат, получат ценные призы от партнеров мероприятия.

По заявлениям организаторов «Урбанистического диктанта», второе мероприятие бросит вызов знатокам современной истории и архитектуры города.

Разработают вопросы теста и проверят его результаты редактора «Карповки», а также известные краеведы и урбанисты:

* Ерофеев Алексей Дмитриевич (краевед, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга),

* Мостович Валерий Юрьевич (архитектор и доцент кафедры истории СПБГАСУ).

* Синдаловский Наум Александрович (писатель-историк, специалист по петербургскому фольклору, автор более 20 книг по истории города)

* Финогенов Антон Владимирович (Генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника»)

* Элькина Мария Борисовна, (архитектурный критик, член совета по сохранению наследия)

Генеральным партнером «Урбанистического диктанта» 2017 года является Северо-Западный банк ПАО Сбербанк. Участники, продемонстрировавшие лучший уровень знания города, получат ценные призы от партнеров диктанта - Lux Express, Макароншоп, Небольшого драматического театра, театра Балтийский дом и Музея уличного искусства.

Участие в экзамене бесплатное по предварительной регистрации.

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