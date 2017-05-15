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Футболист Александр Кержаков открыл в Петербурге новый ресторан

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© Фото: Спортбокс

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В нем гости смогут отведать блюда грузинской кухни.

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков вновь решил побыть ресторатором — футболист открыл новый ресторан в Пушкинском районе Петербурга, сообщил он в своем Instagram. 

Кержаков уточнил, что ресторан грузинской кухни находится в Шушарах. Заведение под названием «Сули Гули» он открыл вместе с Ginza Project.  Нападающий «Зенита» добавил, что с 15 мая по 15 июня гостей ресторана ждет специальная акция.

Прежде Кержаков уже владел ресторанами «Лукоморье -1» и «Лукоморье -2», которые он открыл в 2002 и 2004 годах. Первое заведение находилось возле станции метро «Черная речка», а второе в Петроградском районе.

Тогда футболист заявлял, что занялся ресторанным делом из-за заботы о собственном здоровье. Кержаков признавался, что желание трапезничать часто настигало его вне дома, и он употреблял в пищу не самую полезную еду.

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