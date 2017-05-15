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Суд прекратил дела в отношении задержанных на митинге 26 марта в Петербурге

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© Фото: Валентин Егоршин / ИА "Диалог"

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По причине отсутствия состава преступления.

Смольнинский районный суд прекратил дела в отношении двоих задержанных во время акции протеста 26 марта по причине отсутствия состава правонарушения.

Адвокат одного из задержанных активистов Светлана Ратникова заявила, что производства в отношении Федора Пуриги и координатора движения "Весна" Константина Похильчука прекращены, приводит ее слова «Фонтанка»

На них, как и на других задержанных полицией во время протестной акции в Петербурге, были составлены протоколы за нарушение правил проведения митингов.

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Ранее, 30 марта, петербургская полиция передала в Смольнинский суд дела 89 участников акции протеста, которая состоялась 26 марта. Материалы поступили на 89 молодых людей и девушек, которые были привлечены по статье 20.2, часть 5, КоАП «Нарушение установленного порядка проведения митинга». Все они были задержаны в воскресенье, 26 числа, на площади Восстания и доставлены в отделы полиции. Позже, 28 апреля, петербургский суд вынес первое решение о массовых протестах против коррупции 26 марта. Участник митинга Александров был оштрафован на 10 тыс. рублей.

Массовые антикоррупционные акции протеста прошли в 88 городах России в минувшее воскресенье. Они были организованы Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) после публикации его документального фильма о возможных богатствах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 

В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.

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