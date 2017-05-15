Петербургский Дом книги получит 500 млн рублей из городского бюджета

Заксобрание Петербурга внесет новые правки в городской бюджет, согласно которым ОАО «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"» получит полмиллиарда рублей на реализацию госпрограммы в сфере культуры и туризма

Также поправка выделяет дополнительные 8 млн комитету по строительству на программу «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге».

За соответствующее решение бюджетно-финансового комитета ЗакСа проголосовало большинство депутатов, передает АБН.

Поправки, которые предложил губернатор Георгий Полтавченко, подразумевают, увеличение доходной части бюджета до 502,87 млрд рублей, расходной – до 572,69 млрд рублей.

Дефицит бюджета не изменяется и сохраняется в размере 69,820 млрд рублей.