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Более 20 объектов вокруг «Зенит-арены» перешли в собственность Петербурга

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© Фото: РИА Новости

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Все они прошли инвентаризацию и кадастровый учет.

После инвентаризации и кадастрового учета 23 объекта вокруг стадиона «Зенит-арена» перешли в собственность города, передает «Фонтанка» со ссылкой на городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН).

Специалисты ГУИОН проверили павильоны в зоне контроля доступа, павильоны для СМИ и для фанатов, КПП, открытую двухуровневую автостоянку и трансформаторные подстанции. Теперь, по результатам подготовленных документов, на объекты зарегистрировано право государственной собственности Петербурга.  

Ранее, в ноябре прошлого года ГУИОН провел техническую инвентаризацию и кадастровые работы по зданию стадиона. На ее основе «Зенит-арену» перевели в госсобственность и ввели в эксплуатацию.

Ранее 15 мая стало известно, что на Крестовском острове начали сносить теннисный центр "Спортивный мир". По мнению предпринимателей, Центр повышения эффективности использования госимущества начал снос незаконно. 

В начале мая Центр повышения эффективности использования госимущества начал снос недостроенного здания ООО "Агрум", в котором бизнесмены планировали открыть "Центр центр активного отдыха" и в который уже было вложено 200 млн рублей.

Смольный приступил к сносу объектов после окончания работы над концепцией развития Южной дороги Крестовского острова. Все заведения планируют снести ради преобразования прибрежной территории. Предприниматели просят губернатора Петербурга Георгия Полтавченко дождаться решения суда.

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