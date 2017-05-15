Более 20 объектов вокруг «Зенит-арены» перешли в собственность Петербурга

После инвентаризации и кадастрового учета 23 объекта вокруг стадиона «Зенит-арена» перешли в собственность города, передает «Фонтанка» со ссылкой на городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН).

Специалисты ГУИОН проверили павильоны в зоне контроля доступа, павильоны для СМИ и для фанатов, КПП, открытую двухуровневую автостоянку и трансформаторные подстанции. Теперь, по результатам подготовленных документов, на объекты зарегистрировано право государственной собственности Петербурга.

Ранее, в ноябре прошлого года ГУИОН провел техническую инвентаризацию и кадастровые работы по зданию стадиона. На ее основе «Зенит-арену» перевели в госсобственность и ввели в эксплуатацию.

Ранее 15 мая стало известно, что на Крестовском острове начали сносить теннисный центр "Спортивный мир". По мнению предпринимателей, Центр повышения эффективности использования госимущества начал снос незаконно.

В начале мая Центр повышения эффективности использования госимущества начал снос недостроенного здания ООО "Агрум", в котором бизнесмены планировали открыть "Центр центр активного отдыха" и в который уже было вложено 200 млн рублей.

Смольный приступил к сносу объектов после окончания работы над концепцией развития Южной дороги Крестовского острова. Все заведения планируют снести ради преобразования прибрежной территории. Предприниматели просят губернатора Петербурга Георгия Полтавченко дождаться решения суда.