На «синей» ветке метро увеличены интервалы движения поездов

На «синей» ветке петербургского метро увеличены интервалы движения поездов, сообщают в подземке Северной столицы.

Такая мера была введена из-за неисправного поезда.

Пользователи социальных сетей сообщают, что ЧП, скорее всего, произошло на станции «Сенная площадь». «Видимо сломался поезд. Уже 15 мин стоит без света в вагонах. Людям не уехать», - сообщает Диана в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Очевидцы также сообщают, что «колом все стоит», «на станции «Петроградская» поезд высадил пассажиров из вагона, теперь на станции – «толпа».