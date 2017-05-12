В Петербурге ожидается потепление

Северную столицу наконец-то ждет потепление, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook.

Последние две недели весны должны быть теплыми. Если с понедельника ожидается небольшое похолодание, то далее будет солнечно и температура воздуха поднимется выше 10 градусов тепла.

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На ближайшую ночь синоптики обещают от нуля до +3, днем в субботу, 13 мая, до +10, а в воскресенье до +13. При этом под конец недели возможен дождь.