В Петербурге появятся рынки европейского формата с едой и развлечениями

Администрация Петербурга готовит конкурсную документацию, чтобы выставить на торги четыре городских рынка, сообщил директор Фонда имущества Петербурга Денис Мартюшев.

Он также заявил, что Смольный разработал концепцию развития городских рынков, которая включает в себя перезапуск их в торгово-развлекательном формате, как это происходит в Нью-Йорке, Марселе, Афинах и Москве.

Пока у города есть планы на четыре рынка — Кузнечный, Московский, Невский и Ломоносовский. В Смольном считают, что нынешние операторы управляют данными объектами неэффективно.

Договоры с ними будут расторгнуты, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заместителя председателя комитета имущественных отношений Александра Германа.