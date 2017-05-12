Игорь Албин: "Лахта центр" не портит панорамы Петербурга

Строящийся небоскреб "Лахта центр" высотой почти 500 метров не портит исторические панорамы Северной столицы, считает вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Об этом он указал в своем ответе на запрос депутата Заксобрания от "Партии роста" Оксаны Дмитриевой.

Ранее Дмитриева попросила Албина остановить строительство "Лахта центра", заявив, что он оказывает "разрушительное влияние" на панорамы Петербурга. Это, по мнению парламентария, может привести к исключению Северной столицы из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Албин в своем ответе заявил, что "Лахта центр" станет локальной доминантой, поэтому его строителям позволили нарушить пределы допустимой высотности.

"Влияние МФК "Лахта центр" на ближние и удаленные городские панорамы воспринимается как влияние локальной доминанты. Расположенный на удалении 9 и более километров МФК "Лахта центр" не может существенно влиять на зрительное восприятие охраняемых панорам", - говорится в ответе вице-губернатора.

По его словам, результаты исследований не дают оснований полагать, что "Лахта центр" как "объект дальнего плана может снижать композиционную роль компонентов ближних планов".

Дмитриева в комментарии к ответу Албина напомнила, что при проектировании "Лахта центра" был нарушен высотный регламент.

"Сейчас высота строящегося небоскреба 290 метров, и его уже прекрасно видно даже из окна моего кабинета в Законодательном собрании. Уже совершенно очевидно, что "Лахта центр" будет не локальной доминантой, а глобальной, которая снизит композиционную ценность городских исторических панорам", - считает Дмитриева.

В настоящий момент высота строящегося небоскреба составляет примерно 290 метров, а по завершению строительных работ она составит 497 метров.