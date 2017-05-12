Из-за кишечной инфекции детский сад в Шушарах закрыли на карантин

Более 30 воспитанников и сотрудников детского сада в Шушарах заразились кишечной инфекцией, сообщает петербургский Роспотребнадзор.

Гастроэнтерит диагностирован у 25 детей, которые посещали детский сад №38 в Пушкинском районе. Также заболевание нашли у восьми сотрудников учреждения. Проводится соответствующая проверка. До 15 мая детский сад закрыт на карантин

К этому сроку в дошкольном учреждении завершатся противоэпидемические мероприятия и проведут дезинфекцию.

В данный момент Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование поставщиков продуктов и пищевого сырья.