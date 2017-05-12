У станции метро «Технологический институт» прошла панихида по погибшим в теракте

Около 50 человек приняли участие в панихиде по погибшим в результате теракта в петербургском метро 3 апреля. С момента трагедии прошло 40 дней.

Память погибших почтил глава комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков.

На специальном постаменте у входа в метро установили крест и список всех погибших во время теракта. Порядок на месте обеспечивали сотрудники полиции.



Фото: Галина Артеменко / MR7.ru

Ранее в Исаакиевском соборе прошла литургия по погибшим. Колокол Исаакия прозвонил 15 раз – именно столько людей погибло в результате взрыва террориста-смертника.

Предыдущая памятная акция у станции метро «Технологический институт» состоялась на третий день после трагедии, 6 мая. Тогда на площади у метро собрались тысячи людей.

После теракта в петербургском метро богослужения прошли во многих епархиях Русской православной церкви. Патриарх Кирилл возглавил панихиду в храме Христа Спасителя в Москве, которая состоялась на следующий день после теракта - 4 апреля. Позже, 30 апреля, он побывал в Петербурге на месте стихийного мемориала у "Технологического института".

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.