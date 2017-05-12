  • 12 Май 2017
USD 13.05.2017 57.1640 0.0479
USD ММВБ 13:17 57.09430  
EUR 13.05.2017 62.0915 -0.0680
EUR ММВБ 13:17 62.0590  
Нефть($) 12.05.2017 50.73 0.10
Нефть(p) 12.05.2017 2899.93 +8.14

У станции метро «Технологический институт» прошла панихида по погибшим в теракте

Автор:


© Фото: Newstes.ru

Темы дня

Память погибших почтило около 50 человек.

Около 50 человек приняли участие  в панихиде по погибшим в результате теракта в петербургском метро 3 апреля. С момента трагедии прошло 40 дней.

Память погибших почтил глава комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков.

На специальном постаменте у входа в метро установили крест и список всех погибших во время теракта. Порядок на месте обеспечивали сотрудники полиции.


Фото: Галина Артеменко / MR7.ru
 

Ранее в Исаакиевском соборе прошла литургия по погибшим. Колокол Исаакия прозвонил 15 раз – именно столько людей погибло в результате взрыва террориста-смертника.

Предыдущая памятная акция у станции метро «Технологический институт» состоялась на третий день после трагедии, 6 мая. Тогда на площади у метро собрались тысячи людей.

После теракта в петербургском метро богослужения прошли во многих епархиях Русской православной церкви. Патриарх Кирилл возглавил панихиду в храме Христа Спасителя в Москве, которая состоялась на следующий день после теракта - 4 апреля. Позже, 30 апреля, он побывал в Петербурге на месте стихийного мемориала у "Технологического института".

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы
    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm