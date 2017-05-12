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УФАС отказало студии Артемия Лебедева в иске против «двойника»

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© Фото: Ридус

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Петербургская компания со схожим названием носит его законно.

Петербургское УФАС отказало в возбуждении дела по заявлению ООО «Студия Арт. Лебедева» против петербургской компании, которая носит схожее название

Заявитель предполагал, что петербургское ООО «Студия Лебедева»  нарушило закон о защите конкуренции при приобретении и использовании своего названия.

УФАС установило, что компания законно приобрела исключительное право на свое фирменное наименование. Кроме того, «Студия Лебедева» на своем сайте размещает информацию лишь о тех услугах, которые организация оказала своим заказчикам и не импольузет фирменный стиль «Студии Арт. Лебедева».

По мнению антимонопольщиков, использование генеральным директором и учредителем студии Лебедевым А.С. своей фамилии в наименовании организации не может само по себе быть признано актом недобросовестной конкуренции.

Сама студия Артемия Лебедева уже попадала под внимание петербургских антимонопольщиков. В марте УФАС потребовало расторжения договора между Смольным и студией Лебедева. С жалобой к ним обратилась компания-конкурент студии Лебедева - «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры».  

УФАС выяснило, что дизайнеры по заданию Смольного разработали серию туристических логотипов Северной столицы. В одном из пунктов соглашения уточняется, что работы надлежащего качества приняты комитетом в полном объеме и без замечаний. Таким образом, на момент подписания договора работы уже были выполнены. Антимонопольщики пришли к выводу, что студия Лебедева получила доступ к информации о разработке символа в приоритетном порядке, нарушив требования закона.

В итоге, осенью 2016 года антимонопольный орган выдал комитету предупреждение о необходимости до 30 ноября прекратить действие договора со студией Лебедева.

 

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