С 16 мая вход на станцию «Приморская» ограничат

Режим работы наземного вестибюля станции «Приморская» будет ограничен в связи с ремонтом эскалатора, сообщают в петербургской подземке.

С 16 мая по 14 июля по рабочим дням с 08:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00 часов вход на станцию будет ограничен.

Пассажиров просят учесть этот факт и заранее планировать маршрут поездок.