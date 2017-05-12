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К 2019 году в России откажутся от бумажной отчетности

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© Фото: сибатк.рф

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Контрольно-надзорные органы должны будут принимать отчетность только в электронном виде.

Бумажная форма отчетности будет существовать в России максимум два года - к 2019 году документооборот в РФ станет полностью электронным, передают «Известия» со ссылкой на госпрограмму «Цифровая экономика».

По данным издания, Минкомсвязи уже направило проект программы на согласование в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. Подраздел «Реализация государственных функций, в том числе контрольно-надзорных» подразумевает, что вся бумажная отчетность будет полностью упразднена к 2019 году. До 2018 года должен быть проведен аудит, оптимизация и систематизация всех видов отчетности.

Помощник министра экономического развития Елена Лашкина сообщила «Известиям», что все предполагаемые работы по оптимизации отчетности сформулированы в соответствии с подходами Минэкономразвития РФ, которые были разработаны в рамках «дорожной карты» по повышению качества регуляторной среды для бизнеса

Она также добавила, что планируется внедрение принципов межведомственного взаимодействия в сфере отчетности. Однажды запрошенная информация не должна запрашиваться повторно другими ведомствами для своих нужд, а должна распространяться между заинтересованными ведомствами с помощью автоматизированных систем.

Проект также подразумевает, что к 2017 году будет создан единый реестр показателей отчетности. Он должен в числе прочего сократить число административных барьеров для малого бизнеса.

По информации экспертов издания, в настоящее время разные органы зачастую запрашивают одни и те же документы, и это затрудняет работу предпринимателей.

Программа «Цифровая экономика» разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил межведомственной рабочей группе при Минкомсвязи подготовить проект этой программы., а 25 апреля глава Минкомсвязи Николай Никифоров разослал документ на согласование в министерства.

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