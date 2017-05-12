Российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВВС США

Российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от американского противолодочного самолета P-8A Poseidon, передает телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце.

Инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Кунце отметила, что командир P-8A счел действия российского пилота «профессиональными и безопасными».

Представитель американской армии добавила, что американские самолеты и корабли часто соприкасаются с российской военной техникой, но большинство инцидентов заканчивается благополучно.



Реакции Министерства обороны РФ на инцидент над Черным морем на данный момент не последовало.

Как стало известно ранее, в апреле российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в течение одной недели четыре раза приближались к побережью Аляски. Так, 18 апреля из-за них был поднят вмериканский самолет радиолокационной разведки. Он должен был убедиться, что вместе с Ту-95 не летит другое воздушное судно меньших размеров.