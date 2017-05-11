Картина дня: обыски, создатель «групп смерти» и оштрафованный цирк

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стали обыски и арест в университете им. Бонч-Бруевича. Первыми из петербургских СМИ об этом сообщили «Пятый» телеканал, «Фонтанка» и «Деловой Петербург» (все в 15:25).

Сотрудники университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича подозреваются в превышении должностных полномочий. Одного из них задержали сотрудники ФСБ.

Следственные действия в вузе прошли в четверг, 11 мая, в рамках дела, которое было возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Позже в СМИ появилась информация, что задержанный - ректор Сергей Бачевский, и обыски проходили именно в его кабинете.

Второй по популярности темой дня стали новости из суда, где обвиняемый Филипп Будейкин признал вину в создании «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте». Теперь он останется под стражей до 20 августа.

Будейкин был задержан 15 ноября в подмосковном Солнечногорске, а позднее доставлен в Петербург. По версии следствия, Филипп создавал «группы смерти», где подросткам якобы внушали мысль о суициде.. Молодому человеку предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым.

Порталу «Санкт-Петербург.ру» удалось последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактически признался, что виновен в самоубийстве подростков.

Третья по популярности тема дня – УФАС оштрафовал Цирк на Фонтанке на 200 тыс. рублей. Поводом для проверки деятельности Цирка на Фонтанке послужила жалоба ООО «МЦК», которая поступила в УФАС в 2016 году. Тогда комиссия антимонопольного органа признала в действиях Цирка нарушение Закона о закупках (223-ФЗ).

При проведении закупки на исполнение цирковой программы «Салют Победы» с максимальной ценой боле 7,7 млн рублей Цирк неправомерно заключил договор без проведения торгов с ФКП «Росцирк», нарушив сроки размещения извещения о закупе.

Самыми оперативными 11 мая стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».