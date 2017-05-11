СК предъявил обвинение еще трем фигурантом дела о теракте в метро Петербурга

СК РФ предъявил обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в петербургском метро. Ранее сегодня аналогичное обвинение было предъявлено трем другим фигурантам.

Всех их обвиняют в терроризме и незаконном обороте оружия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователями предъявлено обвинение еще троим фигурантам уголовного дела: Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову. Всем им также инкриминируются преступления, предусмотренные п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч.2 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - приводит слова Петренко Интерфакс.

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Ранее 11 мая аналогичные обвинения были предъявлены Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Их обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч.2 ст. 222.1 УК РФ - террористический акт, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

Следователи считают исполнителем теракта уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова 1995 года рождения. После взрыва в Петербурге и Москве начались массовые задержания предполагаемых соучастников преступления.