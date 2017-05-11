Навальный вернулся из Барселоны в Москву

Алексей Навальный после офтальмологического лечения в Барселоне вернулся в Москву. Об этом оппозиционер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее Навальный сообщил в Instagram, он перенес операцию на глазу в офтальмологической клинике испанской Барселоны. По его словам, последствия химического ожога глаза зеленкой поправимы, однако на восстановление потребуется несколько месяцев.

По факту нападения с зеленкой на оппозиционного политика Алексея Навального было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои» спустя два дня после нападения у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве.

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После нападения Навальный утратил 80% зрения правым глазом. Оппозиционный политик ранее писал, что намерен подать жалобы на бездействие правоохранительных органов, так как приехавшие на место полицейские отказались изымать записи камер наблюдения.

Позже Навальный объявил, что для лечения глаза ему необходимо обратиться в зарубежную клинику. В начале мая стало известно, что ФМС впервые за пять лет выдала оппозиционеру загранпаспорт.