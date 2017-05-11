В Петербурге жилищники уничтожили портрет Цоя

В сквере Виктора Цоя люди в спецодежде закрасили потрет музыканта, сообщает «Росбалт» со ссылкой на движение «Рок-Петроград».

Фото: rosbalt.ru

Активисты заявляют, что портрет музыканта был официально написан много лет назад на фестивале 50-летия Цоя и стал настоящей местной достопримечательностью, у которой фотографировались туристы.

Две недели назад, перед фестивалем «Мой двор», портрет был обновлен. По их словам, никаких претензий к качеству реставрации никто не предъявлял.

Фанаты музыканта и просто прохожие попытались остановить людей в спецовках, но это не помогло. Сейчас поклонники творчества Цоя устроили мини-субботник, пытаясь отмыть скрывшуюся под краской картину.

Кроме того, активисты «Рок-Петрограда» будут жаловаться губернатору на действия коммунальщиков.