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Путин запретил анонимность в рунете

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© Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

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Президент предложил принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их "безответственность и безнаказанность".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который направлен против анонимности в Сети, а также для урегулирования похожих на СМИ сервисов.

В тексте документа правительству России предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей интернета, их "безответственность и безнаказанность". Планируется создать специальную систему, которая гарантирует личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации.

Согласно указу в течение полугода правительство должно заняться поддержкой традиционных СМИ и похожих на них сервисов, таких как новостные агрегаторы, соцсети, интернет-телевидение, мессенджеры и сайты в интернете.

Отмечается, что к 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.

Приоритетом при использовании информационных и коммуникационных технологий в стратегии объявлены "традиционные российские духовно-нравственные ценности" и соблюдение основанных на них "норм поведения".

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