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В Петербурге генерал-майора запаса приговорили к семи годам за мошенничество

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© Фото: redolg.ru

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Владимир Полещук незаконно присвоил 16 квартир.

Красносельский районный суд  Петербурга приговорил к семи годам колонии генерал-майора запаса, бывшего сотрудника Военной академии тыла и транспорта Владимира Полещука, который был обвинен в мошенничестве с ведомственными квартирами.

Полещука признали виновным в мошенничестве и фальсификации документов. Проходящая с ним по делу Ольга Соловьева получила два года условно.

По версии следствия, Полещук путем подделки документов оформил на себя 16 квартир, тем самым причинив ущерб Министерству обороны. Непосредственно подделкой, по данным СК, занималась Соловьева.

При этом Полещук не признал себя виновным. Он заявил, что документы готовила его подчиненная, а он только не доложил руководству о противоправных действиях.

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