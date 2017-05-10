В Смольном сообщили о том, какие улицы отремонтируют к лету

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщил о том, какие автомагистрали будут отремонтированы первыми в рамках летней дорожной кампании.

По данным КРТИ, в мае дорожники начнут ремонтировать на Санкт-Петербургском проспекте (от Алексеевской улицы до Фабричной улицы), Дачном проспекте (от Бульвара Новаторов до пр. Народного Ополчения), Заячьем проспекте (от Никольского пруда до Петергофской улицы), в Чичуринском переулке (от Жукова до Лабораторной), на Владимирской улице (от Никольского переулка до улицы Зосимова), в проезде без названия от улицы Грибакиных вдоль садоводства до тупика.

После дорожники займутся улицами Есенина (от проспекта Тореза до улицы Сикейроса) и Новоладожской. Также в мае планируется подлатать Константиновский проспект и участки Московского шоссе (от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе).

Ранее стало известно, что компании «ВАД», «АБЗ-Дорстрой» и «Орион плюс» выиграли конкурс на проведение работ по ремонту дорог в Петербурге.

«Орион плюс» будет ремонтировать дороги на юго-западе Петербурга. «ВАД» возьмет северные районы города, а «АБЗ-Дорстрой» будет работать на юго-востоке.

Во время торгов каждая компания снизила цену ровно на 5 млн рублей за лот. Так, работы в северной части города подешевели с 1,019 до 1,014 млрд рублей. Юго-восток – с 1,029 до 1,024 миллиарда. Смета по юго-западной части города изменилась с 1,031 до 1,026 млрд рублей. До конца сентября компании должны будут отремонтировать 74 улицы города.