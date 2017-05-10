Путин наградил бойцов спецназа за сражение с 300 боевиками в Сирии

Несколько офицеров группы спецназа России получили награды за помощь в борьбе с террористами в Сирии, в том числе один из них — звание Героя России, передает телеканал «Россия 24».

В эфире прозвучала новость о том, что «командира группы подполковника Данилу и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение: подполковнику присвоено звание Героя России, офицерам вручат боевые награды». При этом фамилии офицеров не сообщались.

Поводом для вручения наград стала операция против боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» (запрещенной в России террористической организации) в провинции Алеппо.



По словам самого подполковника, 16 россиян обороняли позиции против 300 боевиков, которые два дня пытались прорвать оборону и занять господствующие высоты.



Ранее телеканал Fox News сообщил, что Россия перебросила в Сирию дополнительное вооружение. По данным источников телеканала в Пентагоне, 21 гаубицу M-30 образца 1938 года доставили на грузовом корабле в течение последних нескольких дней через южный портовый город Тартус.

Телеканал также сообщает об обнаружении в Сирии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50.