В Петербурге заключены контракты на летний ремонт дорог

Компании «ВАД», «АБЗ-Дорстрой» и «Орион плюс» выиграли конкурс на проведение работ по ремонту дорог в Петербурге.

«Орион плюс» будет ремонтировать дороги на юго-западе Петербурга. «ВАД» возьмет северные районы города, а «АБЗ-Дорстрой» будет работать на юго-востоке.

Во время торгов каждая компания снизила цену ровно на 5 млн рублей за лот. Так, работы в северной части города подешевели с 1,019 до 1,014 млрд рублей. Юго-восток – с 1,029 до 1,024 миллиарда. Смета по юго-западной части города изменилась с 1,031 до 1,026 млрд рублей.

До конца сентября компании должны будут отремонтировать 74 улицы города.