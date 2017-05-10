Для СКА в Московском районе построят центр хоккейной подготовки

Хоккейный клуб СКА построит в Московском районе на проспекте Юрия Гагарина крытый спортивный комплекс общей площадью 25 тыс. м2, Об этом заявила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Объект представит собой ледовую арену с трибунами на 2 тыс. мест для зрителей, а также ледовую арену без трибун, центр хоккейной подготовки, 25-метровый бассейн на четыре дорожки и тренажерный зал.

Размер арендной платы за участок составит 1,5% от кадастровой стоимости земли - 1,7 млн рублей в год. Объект должны построить за 3,5 года.

В прошлом году президент СКА Геннадий Тимченко заявлял, что клуб намерен построить в Петербурге новую ледовую арену рядом с СКК, в районе проспекта Юрия Гагарина. По его словам, арену предполагается сделать многофункциональной, с возможностью проведения концертов.