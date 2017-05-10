В Петербурге ожидается гололедица

В Северной столице ожидается гололедица. О предстоящих сложностях предупреждает ГУ МЧС по Петербургу.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 11 мая температура будет колебаться от -1 до +1 градусов, поэтому на дорогах возможна гололедица. Днем воздух прогреется до +8 градусов.

В городе ожидаются кратковременные осадки. На сайте ГУ МЧС не уточняется, будет ли это снег или дождь.

На данный момент в Северной столице +5 гардусов.