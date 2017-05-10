В Барселоне Навальному прооперировали поврежденный глаз

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что находится в Барселоне, где ему прооперировали поврежденный глаз.

«Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев», — написал Навальный в своем инстаграме, добавив, что пока пострадавшим глазом он видит только первую строчку таблицы для проверки зрения.

По факту нападения с зеленкой на оппозиционного политика Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои» было, спустя два дня после нападения у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве.

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После нападения Навальный утратил 80% зрения правым глазом. Оппозиционный политик ранее писал, что намерен подать жалобы на бездействие правоохранительных органов, так как приехавшие на место полицейские отказались изымать записи камер наблюдения.

Позже Навальный объявил, что для лечения глаза ему необходимо обратиться в зарубежную клинику. В начале мая стало известно, что ФМС впервые за пять лет выдала оппозиционеру загранпаспорт.