  • 10 Май 2017
USD 06.05.2017 58.5382 +0.9668
USD ММВБ 12:17 58.21500  
EUR 06.05.2017 64.2398 +1.5100
EUR ММВБ 12:17 63.4830  
Нефть($) 10.05.2017 49.21 0.47
Нефть(p) 10.05.2017 2880.66 +74.63

Путин ограничил проведение митингов во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Автор:


© Фото: rusjev.net

Темы дня

Ограничения будут введены с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.

В России введены особые меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Особые правила будут введены с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года. Они касаются особенностей регистрации граждан, работы транспортной инфраструктуры, продажи алкогольной продукции и организации массовых акций в местах проведения международных соревнований.

Все митинги, демонстрации и другие подобные акции должны проходить лишь в том месте и в то время, которое согласует местная администрация. Такие решение будет приниматься после совещаний с МВД и территориальными органами безопасности.

Министерство транспорта будет устанавливать на время соревнований зоны ограничения полетов и определить запретные для плавания районы акватории.

В городах проведения матчей будут приостановлены опасные производства. Кроме того, будут определены территории, на территории которых будет временно запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm