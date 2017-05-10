Путин ограничил проведение митингов во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

В России введены особые меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Особые правила будут введены с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года. Они касаются особенностей регистрации граждан, работы транспортной инфраструктуры, продажи алкогольной продукции и организации массовых акций в местах проведения международных соревнований.

Все митинги, демонстрации и другие подобные акции должны проходить лишь в том месте и в то время, которое согласует местная администрация. Такие решение будет приниматься после совещаний с МВД и территориальными органами безопасности.

Министерство транспорта будет устанавливать на время соревнований зоны ограничения полетов и определить запретные для плавания районы акватории.

В городах проведения матчей будут приостановлены опасные производства. Кроме того, будут определены территории, на территории которых будет временно запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре.