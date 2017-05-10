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Участники акции "Бессмертный полк" попали в полицию после стычки в центре Петербурга

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© Фото: svopi.ru

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Драка произошла между представителями армянской и азербайджанской диаспор.

Представители азербайджанской и армянской диаспор устроили стычку на Дворцовой площади во время акции "Бессмертный полк". Поводом стало то, что армяне развернули на акции флаг Нагорно-Карабахской республики и выкрикивали его армянское название - "Арцах", сообщает "Фонтанка".

Армянская диаспора в составе около 200 человек присоединилась к акции "Бессмертный полк", которая проходила в центре Петербурга во вторник, 9 мая. При этом ее представители совместили участие в акции, посвященной победе в Великой Отечественной войне, с локальной датой.

В этот день, 9 мая 1992 года, была создана армия обороны Нагорно-Карабахской республики (территориально входит в состав Азербайджана, но провозгласила себя независимой). В этот же день армянские подразделения захватили населенную азербайджанцами Шушу, фактически взяв под контроль бывшую автономную республику.

Представители армянской диаспоры развернули на Невском проспекте флаг НК и выкрикивали Карабах и "Арцах". Это вызвало гнев выходцев из Азербайджана, которые попросили полицию остановить провокацию, отметив, что флаг НК в России запрещен.

Когда армяне подняли флаг НК и начали скандировать "Арцах" на Дворцовой около 10 азербайджанцев попытались их остановить. Трое из них, по данным издания, попали в Мариинскую больницу с разбитыми лицами и сотрясениями.

При этом в азербайджанской автономии агентству заявили, что ее представители не зашли дальше "устных предупреждений" и стали жертвами нападения.

Десять человек были доставлены в отделы Центрального УМВД и отпущены после профилактических бесед. При этом в ГУ МВД Петербурга заявили, что нарушений общественного порядка на акции "Бессмертный полк" замечено не было.

Накануне, 9 мая, тысячи петербуржцев приняли участие в акции «Бессмертный полк» - они прошли по Невскому проспекту от Суворовского проспекта до Дворцовой площади с портретами своих близких, погибших на войне.

Колонна начала движение в 15 часов вслед за ветеранами Великой Отечественной войны, которые проехали по центру Петербурга на ретро-автомобилях. Перед колонной «полка» знаменная группа несла штандарты фронтов, участвовавших в битве за Ленинград. 

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