В День Победы в Петербурге будет до +7 градусов

Во вторник, 9 мая, в Северной столице местами возможен мокрый снег с дождем. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем +5...+7 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица», - уточняется в прогнозе.

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Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо понижаться.

Ранее ожидалось, что в нынешнем году День Победы в Северной столице станет одним из самых холодных в городе за последние полвека