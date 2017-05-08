Проблемы с волосами и кожей вызывает дефицит витаминов А и Е

Ломкие и тусклые волосы могут свидетельствовать о нехватке в организме токоферола (витамин Е). Причиной этого может быть несбалансированное питание, сообщают «Аргументы недели».

Волосам также необходимы витамины группы В, железо, аскорбинка, фосфор и прочие минералы.

Если ногти плохо растут, ломаются, слоятся или ногтевая пластина стала некрасивой и тусклой, то это значит, что организму не хватает целого комплекса микроэлементов– витаминов А и Е, группы В, магния, кальция, аскорбинки. Чтобы бороться с этим, необходимо ежедневно съедать не менее полукилограмма свежих фруктов и овощей

Проблемы с кожей свидетельствуют о большой нехватке витамина А. Зона его ответственности – образование клеток эпидермиса. Полезны будут овощи и фрукты с ярко-оранжево-красной окраской.

Многим витаминам требуются «помощники» из такой же витаминной среды. Например, витамин А лучше усваивается в присутствии марганца, активность аскорбинки возрастает в присутствии витамина В, усвоению кальция поможет фосфор.