Половина россиян одобряет деятельность Сталина в годы войны

Деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны одобряют 50% россиян, которые приняли участие в опросе Фонда "Общественное мнение".

Однозначно отрицательно относятся к деятельности Сталина в тот период только 8% респондентов. Еще 32% видят как положительные, так и отрицательные моменты.

При этом 56% россиян считают День Победы в первую очередь народным праздником, 35% – государственным, а 6% – семейным. Говорят, что примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Победе, 79% опрошенных.

Около 69% участников опроса считают, что события войны освещаются правдиво, а 18% – что нет.

Число россиян, которые одобряют роль Сталина в годы войны, выросло за последние 12 лет на 10%. В 2005 году опрос показал, что 40% опрошенных оценивали ее положительно.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 71% россиян никогда не участвовали в акции «Бессмертный полк».