Аршавин назвал имя новорожденной дочери

Футболист Андрей Аршавин назвал свою дочь Есеней.

"Дочку Андрей и Алиса решили назвать довольно необычным, но очень красивым именем Есеня", — цитирует друга семьи Starhit.

По его словам, это имя хорошо сочетается с фамилией и отчеством и имеет испанское происхождение.

Друг семьи рассказал, что Аршавин старается как можно больше времени проводить со своей дочерью. "Постоянно прилетал из Казахстана, чтобы понянчить девочку, – он души в ней не чает, обожает гулять с ней, укладывать спать", – добавил он.

В феврале СМИ сообщили, что Аршавин вместе со своей супругой Алисой стали родителями. Тогда журналисты говорили, что у пары родился сын. Позже эту информации опровергли.

Есеня родилась в феврале в одной из клиник Испании. Вес новорождённой был 3150 граммов, рост - 51 сантиметр. Это четвертый ребенок Андрея Аршавина и первый - для его новой супруги.