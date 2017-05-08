Футбольные болельщики спровоцировали пробку на выезде с Яхтенного моста

Минувший футбольный матч между командами «Зенит» и «Терек» на стадионе «Зенит-арена» завершился для автолюбителей транспортным коллапсом.

Пользователи «ВКонтакте» сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербурга» о том, что после матча зрители поехали с нового Яхтенного моста, устроив пробки на Яхтенной улице и улице Савушкина.

Фото: vk.com/spb_today

Ранее в Смольном просили болельщиков в день матча отказаться от личного транспорта и воспользоваться бесплатными автобусами, которые довозили людей от метро до стадиона и наоборот.

Сам матч окончился для петербургского клуба поражением – «Терек» выиграл со счетом 1:0.

На спортивное мероприятие пришло рекордное число болельщиков – более 30 тыс. человек. Это лучшая посещаемость домашних матчей «Зенита» начиная с 2006 года.