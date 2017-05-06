В России квота для иностранных студентов растет на фоне снижения бюджетных мест

Минобрнауки и Россотрудничество требуют увеличить квоты для иностранных студентов, в том числе и бюджетные. При этом число бюджетных мест в российских вузах заметно сократилось, сообщат «Аргументы недели».

В начале года. Минобрнауки выступило с предложением увеличить квоты для студентов из-за рубежа сразу на треть – на 50 тыс. мест. Замминистра Людмила Огородова заявляла, что наши вузы смогут их принять, а прежние инвестиции в образование дали возможность подготовить программы на английском языке и повысить квалификацию преподавателей.

При этом общее число бюджетных мест в государственных вузах упало в нынешнем учебном году – с 576 до 507 тыс. Оно практически вернулось к показателю 2014/2015 учебного года. При этом специалисты опасаются, что это начало новой нехорошей тенденции, сообщает издание.

На данный момент российское образование востребовано не в самых развитых странах: из Казахстана приехали 27,5 тыс. иностранных студентов, а из Индии – всего 4,7 тыс.. Сирийцев больше, чем американцев, – 1,8 и 1,6 тыс. человек соответственно

Тем не менее, в России обучается порядка 3% студентов от общемирового количества молодых людей, получающих образование за рубежом. Конкурс среди иностранцев на каждое бюджетное место в российских вузах составляет 4,5 человека на место.