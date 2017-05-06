Лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача, что сейчас доступно только льготным категориям граждан. Предложения по организации такой системы готовят в Министерстве здравоохранения, сообщают «Известия».

Планируется, что пилотный проект системы лекарственного начнется в 2018 году. По прогнозам экспертов, на реализацию этой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год.

Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идет о системе лекарственного возмещения.

В этом случае жители России будут получать по рецепту врача и без оплаты только препараты из ограниченного списка, который в данный момент формируется. Об этом изданию сообщил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», которая была одобрена в 2013 году.

Ранее стало известно, что в федеральном законе № 61 «Об обращении лекарственных средств» и в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», могут появиться поправки, позволяющие обеспечивать граждан лекарственными препаратами, не зарегистрированными в России, за счет государства. Препараты будут приобретать для тех, кто получит рецепт на них от врачебного консилиума.