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Петербургское метро будет работать в ночь на 10 мая

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© Фото: visit-petersburg.ru

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Но днем 9 мая будут небольшие ограничения.

В День Победы петербургское метро будет работать круглосуточно, но с небольшими ограничениями.

В частности, с 08:30 до 11:30 станция «Адмиралтейская» работает только для выхода пассажиров (все эскалаторы работают на подъём). С 9:00 до 22:00 вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) работает только для выхода пассажиров. С 11:00 до 00:00 ограничивается вход в вестибюль 1 станции «Невский проспект». С

 14:00 до 15:25 станции «Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра Невского-2» работают только для выхода пассажиров (все эскалаторы работают на подъём). С 14:30 до 15:30 станция «Маяковская» закрыта для входа и выхода пассажиров, поезда проследуют станцию без остановки, пересадка между линиями 1 и 3 закрыта. Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» открыт только для входа пассажиров. Вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» открыт только для выхода пассажиров.

Проезд для ветеранов и блокадников 8 и 9 мая будет бесплатным.

Как стало известно ранее, будут работать те вестибюли, которые обычно закрыты по выходным и праздникам. Это станции «Достоевская», «Технологический институт – 1» и «Площадь Александра Невского – 2». В метрополитене объяснили эти меры необходимостью обеспечить массовую перевозку пассажиров

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