Из-за плохой погоды начало Фестиваля тюльпанов на Елагином острове перенесли на две недели позже

На Елагином острове V Фестиваль тюльпанов пройдет на две недели позже запланированного срока – 27 и 28 мая.

«Из за плохих погодных условий, которые не позволяют тюльпанам расцвести к 13-14 мая», - сообщают организаторы фестиваля.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», фестиваль 2017 года откроется праздником в формате исторического променада – концерта. В дни открытия фестиваля в Дворцовой части парка появятся несколько музыкально-театрализованных зон, отображающих такие исторические эпохи, как барокко, рококо, классицизм, ампир и модерн.

Все желающие поддержать историческое путешествие в прошлое с помощью своего костюма в любой из предложенных эпох, сможет посетить парк бесплатно на время проведения праздника. Костюм должен состоять из нескольких элементов: костюма/платья, головного убора либо прически и какого-то аксессуара, соответствующего выбранной эпохе.

В рамках праздника и в поддержку общей атмосферы события пройдет традиционный конкурс по флористическому дизайну на тему «Пятый элемент». Команды профессиональных флористов и дизайнеров создадут цветочные композиции на тему пятого элемента, дополняющего четыре основных стихии.