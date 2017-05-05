В Петербурге полицейские изъяли реквизит антивоенной акции "Дети рисуют мир"

Участники антивоенной акции "Дети рисуют мир" в пятницу, 5 мая, пытались установить у станции метро куб с рисунками детей из России и с Украины, но им помешали уличные торговцы.

Представители "Открытой России", "ПарНаС" и "Демократического Петербурга" лишились большей части своего инвентаря.

"Они не дали нам установить куб, растащив его по частям. Из четырех баннеров у нас на руках остался только один. Металлические конструкции торговцы тоже отняли", – приводит "Деловой Петербург" слова активистки "Демократического Петербурга" Ольги Смирновой.



Фото: twitter.com/tasedora

Смирнова вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, к ним подошли активисты "Национально-освободительного движения" (НОД) и потребовали у полицейских остановить акцию.

На данный момент организаторы акции находятся в 34-м отделе полиции Приморского района. Они пишут заявление с требованиями вернуть куб.

Как утверждают организаторы акции, она была согласована и проходит со 2 мая.