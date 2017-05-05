В небе над Исаакиевским собором пролетели военные самолеты и вертолеты (ФОТО)

В небе Петербурга в пятницу вечером, 5 мая, летали боевые самолеты и вертолеты. Крылатые машины готовятся к параду Победы, который состоится во вторник, 9 мая, на Дворцовой площади.

Как передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», самолеты и вертолеты кружили практически над Исаакиевским собором.



Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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В этом году экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО впервые примут участие в параде – в небе над Дворцовой площадью можно будет увидеть больше 40 единиц техники, включая вертолеты, истребители и транспортные самолеты.