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В небе над Исаакиевским собором пролетели военные самолеты и вертолеты (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
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    В небе Петербурга в пятницу вечером, 5 мая, летали боевые самолеты и вертолеты. Крылатые машины готовятся к параду Победы, который состоится во вторник, 9 мая, на Дворцовой площади.

    Как передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», самолеты и вертолеты кружили практически над Исаакиевским собором. 


    Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
     

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