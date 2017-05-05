На досрочную акцию "Бессмертный полк" в Петроградском районе пришло 14 тыс. человек (ФОТО)

В Петроградском районе Петербурга завершилась досрочная акция "Бессмертный полк". По информации ее организаторов, в шествии приняли участие 14 тысяч человек.

Впереди колонны шли курсанты Военно-космической академии им. Можайского с увеличенной копией Знамени Победы, специально изготовленной на киностудии "Ленфильм".



Фото: vk.com/ann438a

Шествие завершилось у театра «Балтийский Дом», где сводный хор из 500 учащихся 56-й Академической гимназии исполнил песни военных лет.

Досрочное шествие провели для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на общегородскую акцию в День Победы.